Мечеть для путников мусульман построят на трассе М7 в Нижегородской области Общество

Проект мечети Фото: с сайта ДУМНО

Мечеть для путников мусульман построят на трассе М7 в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Духовного управления мусульман региона.

Она будет размещаться в поселке Северный в 13 км к северо-востоку от Дзержинска и в 24 км к западу от Нижнего Новгорода.

Первый камень будущего мусульманского храма был торжественно заложен 14 сентября. Участники церемонии на месте строительства совершили намаз, зачитали такбир и дуа.

"Зарождается еще один дом Аллаха, который, иншаАллах, принесет только благо для нашего общества, мир и добро. Мечеть в поселке Северный будет служить и местным жителям, и путникам-мусульманам, в большом количестве следующим по трассе М7", - уверен председатель ДУМНО Гаяз-хазрат Закиров.