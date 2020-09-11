Движение транспорта ограничат в районе Гребного канала из-за забега 19 сентября

Движение транспорта по набережной Гребного канала будет временно прекращено 19 сентября 2020 года в связи с проведением забега "Кросс нации". Об этом сообщили в департаменте транспорта Нижнего Новгорода.
Ограничения будут действовать с 06:00 до 17:00 на участке от дома №10 по улице Красная Слобода до дома № 500 по улице Слобода Подновье с организацией объезда по прилегающим улицам.
Также на вышеуказанном участке будет временно запрещена парковка автомобилей.
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