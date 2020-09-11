"В Думу Нижнего Новгорода пришло более десятка женщин – и это очень радует!", - Ольга Шумакова Политика

"В Гордуму пришло более десятка женщин – и это очень радует!", - поделилась своим мнением об итогах прошедших выборов в Думу Нижнего Новгорода руководитель НРО "Ассамблея народов России" и регионального общественного движения "Женщины Нижегородского края" Ольга Шумакова.

"Выборов, подобных нынешним, я считаю, еще не было. В Городскую думу пришло более десятка женщин, в основном, молодых, представляющих разные партии. И это очень радует! Я чувствую, что мы, старшее поколение, передаем им эстафету. Мы видели, как они работают с населением, встречаются с ветеранами, с педагогами, посещают детские садики. Словом, эстафета переходит в надежные женские руки", - сказала она.

"Особенно это касается, конечно, социальной сферы, требующей мягкого, особенно человечного подхода. Это работа, самой природой для женщин предназначенная: образование и воспитание, помощь детям и забота о стариках. На смену нам пришла плеяда достойных молодых, талантливо работающих женщин, и пришла не для того, чтобы просто присутствовать в некоем статусном собрании, но для того, чтобы менять жизнь к лучшему. У них лозунг, как у десантников: "Никто, кроме нас", - добавила Ольга Шумакова.

Она рассказала, что как представитель двух крупнейших общественных организаций принимала активное участие и в голосовании, и в праймериз, и в работе по поддержке кандидатов.

"С полным на то правом говорю: выборы были абсолютно легитимны, хорошо организованы, с достаточным количеством наблюдателей. На избирательных участках – а я посетила около десяти из них в разных районах – была продуманная система защиты населения и работников избирательных комиссий. В достаточном количестве имелись дезинфицирующие средства, маски, возможность проголосовать с соблюдением требующейся социальной дистанции. Внимание, доброжелательность, продуманность царили везде. Люди приходили и чувствовали, что их здесь ждут, что они нужны обществу, что их голос важен", - отметила Ольга Шумакова.

Она обратила внимание на то, что эти выборы не отличались высокой явкой, характерной для предыдущих голосований. Но предположила, что это связано с эпидемиологической обстановкой.

"Я сама была депутатом в течение четырех созывов и помню столпотворения избирателей даже при тридцатипроцентной явке. Очевидно, что по хорошо известным негативным причинам многие остереглись выходить на улицу, в том числе на выборы. Что ж, мы должны с уважением отнестись к мерам безопасности, которые граждане определили сами для себя. В любом случае, сделано немало. Проведена грамотная, правильная работа, видно уважение к избирателям. Едва заходишь на участок – к тебе подходят, провожают, всячески готовы помочь. Исключены любые возможности для манипуляций, всё наглядно, просто и правильно", - сказала Ольга Шумакова.