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Экономика

Лысковская ЦРБ получила новое оборудование на сумму около 16 млн рублей

17 сентября 2020 17:20  [254] Экономика

Лысковская центральная районная больница получила новое медицинское оборудование на сумму около 16 млн рублей в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В больницу поступили рентгеновский диагностический цифровой аппарат, диагностический ультразвуковой универсальный стационарный аппарат с четырьмя датчиками и ультразвуковой портативный диагностический аппарат с тремя датчиками. Для удобства юных пациентов и их родителей в 2020 году в больнице также была установлена крытая колясочная.

Оборудование закуплено на средства федерального и областного бюджетов.

"Высокотехнологичное оборудование - это новый этап в работе нашей больницы. Наш предыдущий рентгеновский аппарат проработал 14 лет,  и уже 10 лет как эксплуатируется УЗИ-аппарат. Разумеется, оборудование выработало свой ресурс. Новое оборудование улучшит качество оказываемой помощи и будет бесспорным помощником не только нашим  врачам, но и маленьким пациентам", - рассказал и.о. главного врача Андрей  Сливкин

Как сообщил губернатор Глеб Никитин, оборудование закупается как в крупные центральные районные больницы, которые выполняют функции межрайонных центров, так и в небольшие ЦРБ.

"Детское здравоохранение – одно из ключевых направлений медицины. От того, насколько внимательным будет отношение к здоровью юных пациентов, во многом зависит их будущая жизнь. Новое оборудование позволит более оперативно и качественно проводить обследования, что в полной мере соответствует задачам национального проекта "Здравоохранение"", - сказал он.

Напомним ранее Глеб Никитин сообщал, что в 2020 году по нацпроекту "Здравоохранение" за счет средств федерального и областного бюджетов планируется приобрести для медучреждений региона семь рентгеновских цифровых аппаратов, 19 современных аппаратов ультразвукового исследования, восемь ЛОР-комбайнов, оборудование для офтальмологических кабинетов. Также ожидается закупка семи аппаратов для проведения ФГДС, оборудования для лабораторной диагностики и реабилитации.

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