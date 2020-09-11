Системы видеонаблюдения и СКУД в Москве и области

Система контроля доступа – это эффективный и надежный вариант обезопасить ваше помещение от незаконного вторжения. Наличие широких функциональных возможностей такой системы делает ее крайне востребованной среди разных сфер. Сегодня в продаже имеются разные модели, среди которых те, которые предоставляют доступ по отпечаткам пальцев, а также многие остальные.

Если вы решите приобрести такую продукцию, то сделать это сегодня в Москве и области будет возможным на сайте онлайн магазина, где предлагается большой выбор качественной продукции в онлайн режиме.

Биометрическая система СКУД

Какими являются особенности биометрической системы СКУД, а также в чем заключаются ее отличия? По своему общему принципу работы, она не отличается от остальных подобных устройств. С помощью такого устройства можно получить доступ в помещение, используя специальный кодовый замок или отпечаток пальца.

Если говорить про отличительные особенности терминалов биометрического типа, то в первую очередь можно выделить такие моменты, как:

Гигиеничная, бесконтактная идентификация человека;

Возможность блокировать поддельные лица;

Возможность быстрого сканирования лиц независимо от освещения;

Возможность распознать человека любого роста;

Возможность установить систему в любом месте: на стене, на полу, на турникете;

Если пользователь хочет пройти по фотографии, то система сразу же распознает это.

Как можно заметить, такое устройство отличается наличием большого количества достоинств, благодаря которым пользуется большой популярностью среди разных сфер. Если вы решите воспользоваться услугами интернет магазина, то сегодня купить СКУД можно в онлайн режиме по самым выгодным ценам.

Многие современные модели СКУД включают в себя сразу несколько вариантов идентификаторов. У пользователя появляется возможность выбрать самостоятельно оптимальный для себя вариант режима работы – применение Смарт-карты, ввода на клавиатуре кодового значения либо считывание телесной информации для разблокировки замка. Если у вас будут оставаться вопросы при выборе такой системы, вы можете воспользоваться консультацией со стороны специалистов.

Большой выбор моделей помогает подобрать каждому из пользователей вариант СКУД, который будет отвечать его запросам и требованиям, обеспечивая надежную защиту от проникновения посторонних.

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