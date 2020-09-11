Последние новости рубрики Общество
19 сентября 2020 14:00  [295] Нижний Новгород вошел в ТОП-10 часто упоминаемых зарубежными СМИ городов
19 сентября 2020 12:00  [767] Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам
19 сентября 2020 09:33  [377] Одиннадцатилетний Даниил Ванин ушел в школу и пропал в Нижнем Новгороде (найден живым)
18 сентября 2020 18:30  [937] Нижний сегодня: главные события дня
18 сентября 2020 17:54  [246] Новый сквер появился в Сергаче благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда"
18 сентября 2020 17:32  [8675] Космос и Багиня родились в Нижегородской области в 2020 году
18 сентября 2020 16:46  [392] Артем и София стали самыми популярными именами детей в Нижегородской области
18 сентября 2020 16:07  [286] Нижегородские детсады и школы начали получать тепло
18 сентября 2020 15:51  [358] Нижегородская епархия претендует на новые участки под строительство религиозных объектов
18 сентября 2020 15:37  [366] Проверка организации горячего питания проходит в нижегородских школах
Общество

Грозовые ливни и штормовой ветер надвигаются на Нижний Новгород

18 сентября 2020 01:07  [6671] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций с настоящего момента до дневных часов 19 сентября.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Нижнем Новгороде и области ожидаются ливни, которые будут сопровождаться грозами.

При этом прогнозируется сильный юго-западный ветер с порывами до 22 м/с. По шкале Бофорта, такая скорость ветра считается штормом.

МЧС предупреждает, что именно такие неблагоприятные погодные явления и могут вызвать чрезвычайные ситуации.

ЧС будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.

Также возможен рост количества ДТП, подтопление дренажно-коллекторных систем, дорог, низководных мостов. Предполагается активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph