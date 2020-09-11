Грозовые ливни и штормовой ветер надвигаются на Нижний Новгород Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает нижегородцев о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций с настоящего момента до дневных часов 19 сентября.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сейчас в Нижнем Новгороде и области ожидаются ливни, которые будут сопровождаться грозами.

При этом прогнозируется сильный юго-западный ветер с порывами до 22 м/с. По шкале Бофорта, такая скорость ветра считается штормом.

МЧС предупреждает, что именно такие неблагоприятные погодные явления и могут вызвать чрезвычайные ситуации.

ЧС будут связаны с возможным обрывом линий электропередачи и связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением ветхих конструкций или строительных кранов, падением деревьев со слабой корневой системой. Молнии могут поразить объекты, не оборудованные громоотводом.

Также возможен рост количества ДТП, подтопление дренажно-коллекторных систем, дорог, низководных мостов. Предполагается активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.