Фото:
Два человека погибли на пожаре в многоквартирном доме Володарского района. Как сообщили в региональном СУ СК, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Пожар произошел вечером 17 сентября в квартире дома по ул. Совхозной пос. Ильино Володарского района.
На место происшествия незамедлительно прибыли следователи.
По предварительным данным, возгорание произошло в двухкомнатной квартире на 1 этаже кирпичного 2-этажного дома. Прибывшие сотрудники экстренных служб при ликвидации пожара эвакуировали двух жильцов со второго этажа дома. К сожалению, спасти 58-летнего мужчину и его 56-летнюю жену не удалось. Еще один мужчина, находившийся в квартире, где произошло возгорание, сумел выбраться на улицу.
Расследование продолжается.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+