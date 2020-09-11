Два человека погибли на пожаре в многоквартирном доме Володарского района Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Два человека погибли на пожаре в многоквартирном доме Володарского района. Как сообщили в региональном СУ СК, по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Пожар произошел вечером 17 сентября в квартире дома по ул. Совхозной пос. Ильино Володарского района.

На место происшествия незамедлительно прибыли следователи.



По предварительным данным, возгорание произошло в двухкомнатной квартире на 1 этаже кирпичного 2-этажного дома. Прибывшие сотрудники экстренных служб при ликвидации пожара эвакуировали двух жильцов со второго этажа дома. К сожалению, спасти 58-летнего мужчину и его 56-летнюю жену не удалось. Еще один мужчина, находившийся в квартире, где произошло возгорание, сумел выбраться на улицу.

Расследование продолжается.