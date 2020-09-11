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Общество

"Природа одарила Нижегородскую область "зеленым покрывалом"", - Евгений Лебедев

20 сентября 2020 09:22  [148] Общество

"Природа одарила Нижегородскую область "зеленым покрывалом"", - сказал председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев, поздравляя работников леса с профессиональным праздником.

"Лес – это одно из важнейших богатств нашей великой страны, источник чистого воздуха. Более половины территории региона занято лесами. Трудно даже представить, что на каждого нижегородца приходится в среднем около одного гектара "живого щита"", - добавил он.

"Сегодня лесное хозяйство – это не только весомая составляющая экономики России, но и гарантия экологического благополучия, именно поэтому он нуждается в защите и бережном отношении. Этот праздник –  повод отметить важность профессии. Вы охраняете, способствуете воспроизводству и рациональному использованию бесценного национального достояния, благодаря вашему труду и неоценимому вкладу в экосистему сохраняется лесной потенциал нашего региона", - отметил Евгений Лебедев.

"Выражаю благодарность всем, кто заботится о лесе, восстанавливает его после природных катаклизмов, спасает от пожаров и вредителей. Вы вносите большой вклад в решение экологических проблем и социально-экономическое развитие родного края. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в выбранном деле на благо нашей области!", - заключил он.

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