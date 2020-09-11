Дзержинские тепловые сети реконструировали магистральный трубопровод по ул.Студенческой Общество

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" завершают реконструкцию магистральной теплотрассы по ул.Студенческой. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В рамках проекта произведена замена магистрального трубопровода диаметром Ду=500 мм на участке протяженностью 257 метров в двухтрубном исчислении. При замене использовались предварительно изолированные трубы, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля. Стоимость проекта составила 15,6 млн рублей (с НДС).

Работы стартовали в конце июля и завершились в установленный графиком срок. Горячее водоснабжение потребителей в период их проведения было организовано по временной схеме.

Подключение вновь смонтированного участка теплотрассы будет производиться с 21 по 23 сентября, в связи с этим будет отключено горячее водоснабжение многоквартирных домов по следующим адресам: пер. Учебный, 3а, пр. Ленина, 87, ул. Пирогова, 3, 5, 7/11, 35в, пр. Дзержинского, 36, ул. Гастелло, 8, 13, ул. Панфиловцев, 9, 12, 13, ул. Чапаева, 22, 26/27, 10, пр. Чкалова, 28, 26/24, 29, ул. Матросова, 25, ул. Студенческая, 34а, 19, 27в, ул. Октябрьская, 63, ул. Черняховского, 14/61, 16, а также детские сады №118 и №101, школа №7, социальный приют, поликлиника №1, индустриально-коммерческий техникум. Дзержинские тепловые сети приносят извинения за доставленные неудобства.

"Перекладка изношенного участка магистральной теплотрассы позволит обеспечить надежное теплоснабжение жителей в последующие отопительные периоды", – отметил технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.