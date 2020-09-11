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Общество

Энергетики "Т Плюс" подарили специальные книги слепым и слабовидящим нижегородским детям

18 сентября 2020 12:58  [248] Общество

Фото: пресс-служба Нижегородского филиала "Т Плюс"

Воспитанники коррекционных детских учреждений Нижнего Новгорода получили в подарок от энергетиков ПАО "Т Плюс" специальные рельефные иллюстрированные книги для слепых и слабовидящих детей. Сорок три комплекта таких изданий доставлены в детские сады № 434 "Ручеек" и № 93, рассказали в пресс-службе компании.

Книга "Путешествие по странам и континентам", чешская сказка "Златовласка", китайская сказка "Волшебная кукуруза" изданы фондом "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей" при поддержке "Т Плюс" в рамках благотворительной программы компании. Они отпечатаны в ярких контрастных красках с использованием специальных полиграфических технологий для более полного восприятия иллюстраций слепыми и слабовидящими детьми (приподнятое тиснение по контуру изображений, многоуровневые аппликации и вставки из материалов разной фактуры и другие).

Вместе с книгами в комплект входят электронные устройства для их озвучивания и прослушивания "Волшебный карандаш", игровые наборы для настольного театра с декорацией и фигурками персонажей сказок, развивающие и обучающие материалы "Занимательные задания". Обучение с такими книгами способствуют коррекции остаточного зрения, развитию тактильной чувствительности и мелкой моторики рук, способствуют общему развитию и социальной адаптации детей.

"Два года назад мы уже вручали специальные книги слепым и слабовидящие детям, теперь подарили им новые подобные издания. Рассчитываем, что эти добрые и яркие книги доставят им радость и принесут пользу", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

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