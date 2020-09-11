"Легитимность выборов, несмотря на невысокую явку, была соблюдена", - Валерий Камальдинов Политика

Член Общественной палаты Нижегородской области, председатель Общественного попечительского совета по благоустройству парка "Швейцария" Валерий Камальдинов прокомментировал итоги прошедших в регионе выборов

"По закону легитимность выборов, несмотря на невысокую явку, была соблюдена. Хотя людей на выборы, действительно, пришло мало", - сказал Валерий Камальдинов.

"Я связываю это с тем, что подготовка к выборам на этот раз была на довольно низком уровне. Не было ажиотажа, мало кто из кандидатов приглашал избирателей на встречи. И этот минус был очень серьёзным", - считает он.

"Не хватало и справочной литературы — многие избиратели только на участке узнали, кто их кандидаты. Ни партии, ни самовыдвиженцы здесь не сработали. Даже в сельской местности на этот раз явка была выше, чем в городе", - объяснил член Общественной палаты Нижегородской области.

"Так что в низкой явке, думаю, следует винить не только избирателей, но и самих кандидатов в депутаты, большинство их которых заняло пассивную позицию", - подытожил Валерий Камальдинов.