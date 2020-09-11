Последние новости рубрики Политика
19 сентября 2020 15:07  [204] Руководитель нижегородского ЦУР представил опыт региона на Всероссийском форуме "Проф-IT"
19 сентября 2020 11:19  [171] "Чем спокойней ситуация в регионе, тем ниже процент участвующих в выборах", - Александр Суханов
18 сентября 2020 13:34  [252] "Легитимность выборов, несмотря на невысокую явку, была соблюдена", - Валерий Камальдинов
18 сентября 2020 12:01  [381] Названы имена кандидатов на пост замглавы Нижнего Новгорода
17 сентября 2020 16:39  [404] "Умное голосование" на выборах в Думу Нижнего Новгорода показало свою неэффективность, - эксперты ФоРГО
17 сентября 2020 16:31  [333] "В Думу Нижнего Новгорода пришло более десятка женщин – и это очень радует!", - Ольга Шумакова
17 сентября 2020 15:57  [1107] Количество кандидатов на должность замглавы Нижнего Новгорода сократилось в 4 раза
17 сентября 2020 14:37  [403] Нижегородская область планирует привлечь 170 млрд рублей через инфраструктурные облигации
17 сентября 2020 13:37  [355] "Ростелеком" обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования
17 сентября 2020 12:48  [317] Председателю ЗС НО Евгению Лебедеву вручили знак отличия комитета Госдумы по обороне "За заслуги"
Политика

"Легитимность выборов, несмотря на невысокую явку, была соблюдена", - Валерий Камальдинов

18 сентября 2020 13:34  [252] Политика

Член Общественной палаты Нижегородской области, председатель Общественного попечительского совета по благоустройству парка "Швейцария" Валерий Камальдинов прокомментировал итоги прошедших в регионе выборов

"По закону легитимность выборов, несмотря на невысокую явку, была соблюдена. Хотя людей на выборы, действительно, пришло мало", - сказал Валерий Камальдинов.

"Я связываю это с тем, что подготовка к выборам на этот раз была на довольно низком уровне. Не было ажиотажа, мало кто из кандидатов приглашал избирателей на встречи. И этот минус был очень серьёзным", - считает он.

"Не хватало и справочной литературы — многие избиратели только на участке узнали, кто их кандидаты. Ни партии, ни самовыдвиженцы здесь не сработали. Даже в сельской местности на этот раз явка была выше, чем в городе", - объяснил член Общественной палаты Нижегородской области.

"Так что в низкой явке, думаю, следует винить не только избирателей, но и самих кандидатов в депутаты, большинство их которых заняло пассивную позицию", - подытожил Валерий Камальдинов.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph