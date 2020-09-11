"Умное голосование" на выборах в Думу Нижнего Новгорода показало свою неэффективность, - эксперты ФоРГО Политика

"Умное голосование" на выборах в Думу Нижнего Новгорода показало свою неэффективность. К такому мнению пришли участники Эксперт-клуба Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества, заседание которого состоялось 16 сентября

Открывая сессию, модератор Евгений Семенов представил собравшимся оценки Единого дня голосования в России, сделанные экспертами ФоРГО. В частности, он сообщил, что, по мнению Главы ФоРГО Константина Костина, наблюдается прагматизация выборов и главным фактором победы губернаторов становятся их практические достижения. Кроме того, выборы показали, что "Единая Россия" обладает стратегическим преимуществом и возьмет большинство на выборах в Госдуму в 2021 году. При этом "умное голосование" показало свою неэффективность, а "дерзкие новички": "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и "За правду" на выборах в парламент станы могут рассчитывать только на победу в одномандатных округах.

Оценивая итоги выборов в Думу Нижнего Новгорода, участники Эксрерт-клуба не всегда сходились во взглядах. Так, например, политический обозреватель Андрей Вовк заявил, что, несмотря на низкую явку, Дума легитимна. К его мнению отчасти присоединился профессор Михаил Рыхтик, ставший депутатом Гордумы от КПРФ. Он заявил, что партийно-политическая система работает, и представительный орган власти города способен вести диалог с населением. Профессор Андрей Дахин позитивно оценил итоги выборов, сообщив, что состав Думы стал более соответствовать социальной структуре населения, вместе с тем назвал тревожным то, что 80% населения не пришли на выборы.

В свою очередь, профессор Сергей Кочеров высказал противоположную точку зрения, заявив, что низкая явка обусловлена тем, что Дума населению не интересна, а сильная Дума не нужна региональной власти. С этим согласился Сергей Раков, заметивший, что вновь избранная Дума хоть и выглядит более демократично.

Политолог Виктор Лысов дал еще более острую оценку, заявив, что никакого диалога Думы и населения не будет, и это, по его мнению, "результат успешной дискредитации деятельности представительного органа, утратившего все свои функции".

Социолог Максим Лубяной обратил внимание на невысокий уровень компетенций избранных депутатов, по его мнению, это ставит под сомнение эффективность Думы VII созыва.

Давая обобщающую оценку, участники дискуссии искали связь результатов прошедших выборов с выборами будущими. Наиболее емкий прогноз того, что станет ключевой темой повестки выборов в Госдуму, дал политтехнолог Сергей Мощенков. Он сказал, что в "в 21 году важен будет не результат (выборов), а легитимность результата". Соглашаясь с ним, социолог Александр Прудник заметил, что "нынешняя политическая конструкция устойчива и катастрофических сценариев нет ожидать не стоит".

В ходе выступлений эксперты постоянно обращались к оценке участия в выборах новых политических игроков и их влияния на ход и результат выборов. Поэтому завершая встречу, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов, предложил посвятить вопросу политической ротации отдельное заседание Эксперт-клуба. "На этой встрече можно попытаться выявить содержание общественного запроса на обновление, определить, чем на этот запрос могут ответить новые акторы, а также поразмышлять о том, у каких политиков больше перспектив занять место в будущей Государственной думе", - заключил он. Эксперты согласились с его предложением.

В качестве информационных партнеров проекта выступили нижегородские информагентства – "НТА-Приволжье", "Нижний Сейчас", "АПН-НН", "НИА Нижний Новгород", "Полит-НН. РУ", "Правда ПФО".