Шесть нижегородских компаний вошли в рейтинг журнала "Forbes" Экономика

Фото: с сайта Forbes

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шесть компаний Нижегородской области вошли в ТОП-200 крупнейших частных компаний России. Об этом сообщается на сайте Forbes.

Компании оцениваются по выручке за 2019 год.

Так на 94 месте располагается дистрибьютор продуктов питания - Группа компаний "Сладкая жизнь" со штаб-квартирой в Дзержинске. В прошлом году ее прибыль составила 118,8 млрд рублей. "Сладкая жизнь" управляет 102 собственными супермаркетами и 291 супермаркетом, работающим по франшизе. В прошлом году компания занимала 106 строчку рейтинга.

На 106 с 128 строчки за год поднялась нижегородская компания "Бристоль", увеличив свои доходы с 81 до 108,4 млрд рублей. Компания управляет сетью одноименных магазинов "у дома". Основной ассортимент — алкоголь, товары для вейпинга и продукты питания. В сеть "Бристоль" входят более 2 500 магазинов в более чем 520 городах России.

Группа компаний "ГАЗ" (Нижний Новгород) за год опустилась на шесть ступенек рейтинга. В 2019 году она занимала 114 место, в то время как годом ранее – 108. При этом прибыль "ГАЗа" выросла с 96,3 до 102,1 млрд рублей. В группу "ГАЗ" входят 13 предприятий, которые производят 50% легковых автомобилей, 80% автобусов и 33% тяжелых грузовиков в России.

На 171 месте разместилась нижегородская фармацевтическая компания "Фармкомплект" с прибылью в 60 млрд рублей. В прошлогоднем рейтинге ей было отдана только 180 строчка за 51,5 млрд рублей дохода. "Forbes" называет компанию одним из крупнейших в России дистрибуторов фармацевтических препаратов. Она осуществляет поставки более четырех тысяч наименований медикаментов, парафармацевтики и товаров медицинского назначения.

Компания "АГАТ" со штаб-квартирой в Нижнем Новгороде за год опустилась с 160 до 181 строчки рейтинга. В 2018 году ее прибыль составляла 58,2 млрд рублей, в 2019 – 56,56 млрд рублей. При этом "АГАТ" остается одним из крупнейших автохолдингов России, представленным в 12 городах. Также компания располагает рядом дилерских центров ведущих автомобильных марок в нескольких регионах России.

На 193 месте с выручкой 52,3 млрд рублей расположилась нижегородская компания "Алиди". В прошлом году она занимала 186 строчку рейтинга с прибылью в 49,6 млрд рублей. Компания была первым российским дистрибьютором Procter & Gamble. Сейчас у "Алиди" есть склады в 28 городах на территории России, Белоруссии и Кении.