Площадка "Спорт Порт" около стадиона "Нижний Новгород" открылась после ограничений по COVID-19

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Спортивно-развлекательная площадка "Спорт Порт", расположенная на прилегающей к стадиону "Нижний Новгород" территории, открылась для свободного посещения с 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее площадка была закрыта из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
Теперь "Спорт Порт" будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.
На "Спорт Порт" можно бесплатно покататься на скейте и поиграть в баскетбол. Также для посещения доступны три платных площадки.
Посетить площадку можно только по предварительной записи на сайте "Спорт Порта".
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