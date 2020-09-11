Площадка "Спорт Порт" около стадиона "Нижний Новгород" открылась после ограничений по COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Спортивно-развлекательная площадка "Спорт Порт", расположенная на прилегающей к стадиону "Нижний Новгород" территории, открылась для свободного посещения с 15 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее площадка была закрыта из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Теперь "Спорт Порт" будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

На "Спорт Порт" можно бесплатно покататься на скейте и поиграть в баскетбол. Также для посещения доступны три платных площадки.

Посетить площадку можно только по предварительной записи на сайте "Спорт Порта".