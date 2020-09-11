Оглашен приговор сотруднику нижегородской ИК, где осужденные за убийство ездили в магазин на машине Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд вынес приговор сотруднику нижегородской колонии, где заключенным разрешалось выезжать за пределы исправительного учреждения на автомобиле. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Преступление выявлено в ИК-5, которая расположена в Канавинском районе.

Суд установил, что один из отбывающих наказание за убийство (по ст. 105 ч. 2 п. "ж" УК РФ, то есть убийство, совершенное группой лиц) попросил сотрудника колонии разрешения покинуть учреждение для того, что бы сходить в магазин. Сотрудник не отпустил заключенного, но самостоятельно отвез его в магазин на служебной машине. Причем это произошло дважды.

Потом заключенный изъявил желание поехать в магазин уже самостоятельно. Стоит отметить, в этот момент заключенный был в пьяном виде, однако сотрудник исправительного учреждения передал ему ключи от машины и разрешил покинуть территорию колонии.

В этот же день осужденного задержали на улице города, а в отношении сотрудника колонии было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Канавинский районный суд приговорил его к 240 часам обязательных работ.