Нижегородская епархия претендует на новые участки под строительство религиозных объектов Общество

Нижегородская епархия вновь претендует на участки под строительство религиозных объектов. Как сообщается в документации о проведении дистанционных общественных обсуждений, представляются два проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города.

Первый участок находится около дома № 14 по ул.Красный Пахарь в Московском районе. Предлагается, изменить зону смешанной многоквартирной и общественной застройки на зону культурно-просветительского назначения и культовых объектов.

Экспозиции можно посмотреть в администрации Московского района (ул. Березовская, 100) с 24 сентября до 26 октября. На выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в срок до 26 октября следующими способами: в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по адресу: 603950, улица Березовская, 100; по электронной почте info@msk.adm.nnov.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.

Второй участок находится в границах улиц Пушкина и Косогорная, а также переулка Светлогорский в Советском районе. Там тоже предлагается изменить зону смешанной многоквартирной и общественной застройки на зону культурно-просветительского назначения и культовых объектов.

Свои предложения можно внести в срок до 26 октября следующими способами: в письменной форме в адрес Комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по адресу: 603950, пл. Советская, 1; по электронной почте adm@sov.admgor.nnov.ru или посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта. Ознакомиться с экспозицией можно в администрации Советского района с 24 сентября до 26 октября.

В обоих случаях инициатор – "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)".