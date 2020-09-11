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Общество

Новый сквер появился в Сергаче благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда"

18 сентября 2020 17:54  [247] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Новый сквер открылся 18 сентября в Сергаче в поселке Молодежный. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Благоустройство общественного пространства стало возможным благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Стоимость работ по благоустройству составила 8,2 млн рублей.

"Приятно видеть, как в районах области появляются новые общественные пространства. Раньше на этом месте был пустырь, теперь появилось новое современное место для отдыха. Отмечу, что люди сами проголосовали за создание здесь футбольного поля. Теперь дворовым командам можно даже проводить турниры. Именно такой подход, когда власти ориентируются на мнение граждан, слышат их запрос и реализуют озвученные идеи, должен применяться при реализации национального проекта", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

В рамках благоустройства в сквере выложили брусчатку, установили лавочки и фонари. Появились детская и спортивные площадки, а также футбольное поле. В сквере установлены арт-объекты в виде ландышей, которые в темное время суток выполняют функцию фонарей.

Глеб Никитин добавил, что в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется благоустроить 129 общественных пространств и больше 120 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,5 млрд рублей.

"Напомним, Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств", - сообщается в пресс-релизе.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента РФ Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.

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