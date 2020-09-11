Одиннадцатилетний Даниил Ванин ушел в школу и пропал в Нижнем Новгороде (найден живым) Общество

Одиннадцатилетний Даниил Ванин ушел в школу и пропал в Нижнем Новгороде 18 сентября 2020 года (найден живым). Об этом сообщает поисково-спасательный центр "Рысь".

Последний раз его видели накануне в 12:40, когда он вышел из дома с пр. Ильича. Больше на связь ребенок не выходил.

Даниил Ванин ростом 146 см, худощавого телосложения. У него светло-русые волосы и голубые глаза.

Был одет в темную серо-синюю куртку, темно-синие брюки и черные кроссовки. При себе у него был черный рюкзак с надписями и телефон.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, о местоположении мальчика, необходимо связаться с правоохранителями по телефону 102 или обратиться к волонтерам по номеру 8(831) 28-38-200.

Фото: ПСЦ Рысь