Легковушка врезалась в грузовик с прицепом под Арзамасом, водитель погиб Происшествия

Мужчина погиб при столковении ВАЗ-2115 с автомобилем Scania с прицепом под Арзамасом 19 сентября 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около 4 часов утра на 14 километре трассы "Выездное-Дивеево-Сатис".

По предварительной информации, водитель автомобиля, двигаясь в условиях недостаточной видимости, не выбрал безопасную дистанцию и врезался в стоящий на проезжей части грузовик.

В результате ДТП 45-летний водитель отечественной легковушки получил травмы, не совместимые с жизнью.