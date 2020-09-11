Последние новости рубрики Общество
19 сентября 2020 14:00  [287] Нижний Новгород вошел в ТОП-10 часто упоминаемых зарубежными СМИ городов
19 сентября 2020 12:00  [730] Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам
19 сентября 2020 09:33  [364] Одиннадцатилетний Даниил Ванин ушел в школу и пропал в Нижнем Новгороде (найден живым)
18 сентября 2020 18:30  [932] Нижний сегодня: главные события дня
18 сентября 2020 17:54  [244] Новый сквер появился в Сергаче благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда"
18 сентября 2020 17:32  [8665] Космос и Багиня родились в Нижегородской области в 2020 году
18 сентября 2020 16:46  [387] Артем и София стали самыми популярными именами детей в Нижегородской области
18 сентября 2020 16:07  [284] Нижегородские детсады и школы начали получать тепло
18 сентября 2020 15:51  [352] Нижегородская епархия претендует на новые участки под строительство религиозных объектов
18 сентября 2020 15:37  [360] Проверка организации горячего питания проходит в нижегородских школах
Общество

Нижний Новгород вошел в ТОП-10 часто упоминаемых зарубежными СМИ городов

19 сентября 2020 14:00  [287] Общество

Нижний Новгород вошел в ТОП-10 часто упоминаемых зарубежными СМИ городов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Город поднялся в рейтинге по сравнению с предыдущим годом на 11 строчек.

Согласно результатам исследования аналитического агентства "Смыслография", проведенного совместно с правительством региона, в 2019 году в зарубежных СМИ было опубликовано более 3,5 тысяч статей с упоминанием Нижнего Новгорода.

Исследование проводилось по ключевым англоязычным медиа, включающим The Wall Street Journal, Dow Jones Newswire, The Economist, The Guardian, WashingtonPost и др. Анализ публикаций был проведен на основании базы данных СМИ специализированного подразделения DowJonesFactiva, занимающегося предоставлением доступа к деловой и аналитической информации в средствах массовой информации по всему миру.

За период с 2017 по 2020 гг. в зарубежных СМИ вышло более 33 тысяч публикаций с упоминанием Нижнего Новгорода, при этом общее количество упоминаний всех исследуемых объектов составило более 38 тысяч.

Стоит отметить, что 80% упоминаний составляют публикации по темам "спорт" и "футбол". Особенный всплеск интереса в 2018 году был вызван проведением в городе игр Чемпионата мира по футболу FIFA. Следует отметить, что основную часть (48%) составили публикации в англоязычных СМИ, второе и третье место – на испанском и немецком языках (18,5% и 16%, соответственно).

Среди остальных объектов в публикациях особенно выделяются Максим Горький и Наталья Водянова. Они фигурируют в зарубежных СМИ чаще, чем другие известные персоны из Нижнего Новгорода. Примечательно, что Максим Горький упоминается чаще в 2-3 раза, чем Наталья Водянова, на португальском, французском и арабском языках.

Безусловным лидером по доле публикаций на китайском языке является Группа "ГАЗ" (27% от общего количества упоминаний объекта).

Были отмечены также такие курьезные факты, как всплеск интереса зарубежных СМИ к Кузьме Минину. Он был связан с современными реалиями – 18 декабря 2018 года российское судно "Кузьма Минин " село на мель в районе побережья английского города Фалмут в условиях штормовой погоды, о чем писали многие международные издания.  Находившиеся на его борту 18 граждан РФ не пострадали

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph