Нижний Новгород вошел в ТОП-10 часто упоминаемых зарубежными СМИ городов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Город поднялся в рейтинге по сравнению с предыдущим годом на 11 строчек.

Согласно результатам исследования аналитического агентства "Смыслография", проведенного совместно с правительством региона, в 2019 году в зарубежных СМИ было опубликовано более 3,5 тысяч статей с упоминанием Нижнего Новгорода.

Исследование проводилось по ключевым англоязычным медиа, включающим The Wall Street Journal, Dow Jones Newswire, The Economist, The Guardian, WashingtonPost и др. Анализ публикаций был проведен на основании базы данных СМИ специализированного подразделения DowJonesFactiva, занимающегося предоставлением доступа к деловой и аналитической информации в средствах массовой информации по всему миру.

За период с 2017 по 2020 гг. в зарубежных СМИ вышло более 33 тысяч публикаций с упоминанием Нижнего Новгорода, при этом общее количество упоминаний всех исследуемых объектов составило более 38 тысяч.

Стоит отметить, что 80% упоминаний составляют публикации по темам "спорт" и "футбол". Особенный всплеск интереса в 2018 году был вызван проведением в городе игр Чемпионата мира по футболу FIFA. Следует отметить, что основную часть (48%) составили публикации в англоязычных СМИ, второе и третье место – на испанском и немецком языках (18,5% и 16%, соответственно).

Среди остальных объектов в публикациях особенно выделяются Максим Горький и Наталья Водянова. Они фигурируют в зарубежных СМИ чаще, чем другие известные персоны из Нижнего Новгорода. Примечательно, что Максим Горький упоминается чаще в 2-3 раза, чем Наталья Водянова, на португальском, французском и арабском языках.

Безусловным лидером по доле публикаций на китайском языке является Группа "ГАЗ" (27% от общего количества упоминаний объекта).

Были отмечены также такие курьезные факты, как всплеск интереса зарубежных СМИ к Кузьме Минину. Он был связан с современными реалиями – 18 декабря 2018 года российское судно "Кузьма Минин " село на мель в районе побережья английского города Фалмут в условиях штормовой погоды, о чем писали многие международные издания. Находившиеся на его борту 18 граждан РФ не пострадали