Четыре автомобиля повредили колеса в большой яме вокруг люка на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде

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Четыре автомобиля повредили колеса в большой яме, образовавшейся вокруг канализационного люка на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе в соцсети ВКонтакте.
Очевидцы отмечают, что эта яма не была ничем огорожена, и при плохом освещении совсем невидна.
В "Нижегородском Водоканале" пояснили, что накануне сотрудниками компании проводились работы по ремонту данного колодца. После этого он был передан подрядной организации для восстановления асфальтового покрытия.
"Подрядчики выставили ограждения, повесили сигнальные фонари, а также заранее, за несколько метров, выставили предупреждающие знаки. Несмотря на это, первая машина снесла ограждение, остальные врезались уже в нее", - рассказали в компании.
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