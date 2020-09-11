Четыре автомобиля повредили колеса в большой яме вокруг люка на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте, Типичный Нижний

Четыре автомобиля повредили колеса в большой яме, образовавшейся вокруг канализационного люка на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе в соцсети ВКонтакте.

Очевидцы отмечают, что эта яма не была ничем огорожена, и при плохом освещении совсем невидна.

В "Нижегородском Водоканале" пояснили, что накануне сотрудниками компании проводились работы по ремонту данного колодца. После этого он был передан подрядной организации для восстановления асфальтового покрытия.

"Подрядчики выставили ограждения, повесили сигнальные фонари, а также заранее, за несколько метров, выставили предупреждающие знаки. Несмотря на это, первая машина снесла ограждение, остальные врезались уже в нее", - рассказали в компании.

(фото: Нижегородский водоканал)