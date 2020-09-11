Пять человек погибли в ДТП в Кстовском районе Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Кстовском районе 19 сентября 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Авария произошла в 17:00 на 442 км трассы М-7 "Волга" на повороте к д. Караулово.

На трассе столкнулись три легковых автомобиля, два из них съехали в кювет.

В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Пятеро из них погибли.