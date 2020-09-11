Пять человек погибли в ДТП в Кстовском районе 19 сентября 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Авария произошла в 17:00 на 442 км трассы М-7 "Волга" на повороте к д. Караулово.
На трассе столкнулись три легковых автомобиля, два из них съехали в кювет.
В результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Пятеро из них погибли.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+