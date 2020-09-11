Программу Манхэттенского фестиваля короткометражек покажут в нижегородском кинотеатре "Орленок"

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Программу Манхэттенского фестиваля короткометражного кино покажут в нижегородском кинотеатре "Орленок" с 1 по 7 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
За это время у нижегородцев будет возможность посмотреть девять фильмов-финалистов и выбрать победителя путем интерактивного голосования. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
По информации департамента внешних связей правительства Нижегородской области, в этом году за зрительскую любовь поборются короткометражные фильмы из Австралии, Палестины, Финляндии, Ирана, Израиля, Македонии, США, Франции и России. Это третий случай, когда российская картина попадает в финальную программу.
Программа фестиваля:
1. Безопасное пространство
Режиссер: Джейк Робб, Австралия, 6 мин.
Два детектива ведут допрос с пристрастием, стараясь запугать свидетеля полицейской коррупции.
2. Подарок
Режиссер: Фарах Набулси, Палестина, 24 мин.
Подарок на годовщину свадьбы выбран, надо только забрать его на Западном Берегу Иордана. Кто же мог знать, что холодильник вызовет такие подозрения у пограничников.
3. Палочка
Режиссер: Теппо Айраксинен, Финляндия, 11 мин.
Маленькая Ава так хочет собаку, что с легкостью соглашается на абсурдный челлендж, придуманный отцом. А в это время у отца совсем не детские проблемы.
4. Экзамен
Режиссер и сценарист: Сония К. Хадад, Иран, 15 мин.
В религиозной женской школе все ученицы под пристальным наблюдением, но если отец велел, надо, несмотря ни на что, выполнить его поручение.
5. Прости меня, пес
Режиссер: Никита Хозяинов, Россия, 14 мин.
На границе жизни и смерти преуспевающий бизнесмен встречает своего старого пса, которого он когда-то бросил у ворот приюта, и эта встреча меняет его жизнь
6. Белый глаз
Режиссер: Томер Шушан, Израиль, 20 мин.
Омер находит свой давно украденный велосипед, но, чтобы его вернуть, ему придется заплатить куда большую цену, чем он ожидал.
7. Наклейка
Режиссер: Георгий М. Унковский, Северная Македония, 18 мин.
Деян — хороший отец: он мчится на выступление своей дочки и везет подарок. Но одна маленькая неурядица в большой бюрократической системе может все испортить.
8. Два мальчика
Режиссер: Фарбод Хоштинат, США, 13 мин.
Первая любовь порой обретает причудливые формы, а первое признание может привести к непредсказуемым результатам.
9. Маэстро
Режиссер: Иллоджик, Франция, 1.40 мин.
Художники-аниматоры: Флориан Бабикян и Виктор Сьяр
Музыка: Винченцо Беллини
Лес. Полнолуние. За дирижерский пульт встает белка, и сводный лесной оркестр хор исполняет отрывок из оперы Беллини "Норма".
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