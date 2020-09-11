Программу Манхэттенского фестиваля короткометражек покажут в нижегородском кинотеатре "Орленок" Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Программу Манхэттенского фестиваля короткометражного кино покажут в нижегородском кинотеатре "Орленок" с 1 по 7 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

За это время у нижегородцев будет возможность посмотреть девять фильмов-финалистов и выбрать победителя путем интерактивного голосования. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

По информации департамента внешних связей правительства Нижегородской области, в этом году за зрительскую любовь поборются короткометражные фильмы из Австралии, Палестины, Финляндии, Ирана, Израиля, Македонии, США, Франции и России. Это третий случай, когда российская картина попадает в финальную программу.

Программа фестиваля:

1. Безопасное пространство

Режиссер: Джейк Робб, Австралия, 6 мин.

Два детектива ведут допрос с пристрастием, стараясь запугать свидетеля полицейской коррупции.

2. Подарок

Режиссер: Фарах Набулси, Палестина, 24 мин.

Подарок на годовщину свадьбы выбран, надо только забрать его на Западном Берегу Иордана. Кто же мог знать, что холодильник вызовет такие подозрения у пограничников.

3. Палочка

Режиссер: Теппо Айраксинен, Финляндия, 11 мин.

Маленькая Ава так хочет собаку, что с легкостью соглашается на абсурдный челлендж, придуманный отцом. А в это время у отца совсем не детские проблемы.

4. Экзамен

Режиссер и сценарист: Сония К. Хадад, Иран, 15 мин.

В религиозной женской школе все ученицы под пристальным наблюдением, но если отец велел, надо, несмотря ни на что, выполнить его поручение.

5. Прости меня, пес

Режиссер: Никита Хозяинов, Россия, 14 мин.

На границе жизни и смерти преуспевающий бизнесмен встречает своего старого пса, которого он когда-то бросил у ворот приюта, и эта встреча меняет его жизнь

6. Белый глаз

Режиссер: Томер Шушан, Израиль, 20 мин.

Омер находит свой давно украденный велосипед, но, чтобы его вернуть, ему придется заплатить куда большую цену, чем он ожидал.

7. Наклейка

Режиссер: Георгий М. Унковский, Северная Македония, 18 мин.

Деян — хороший отец: он мчится на выступление своей дочки и везет подарок. Но одна маленькая неурядица в большой бюрократической системе может все испортить.

8. Два мальчика

Режиссер: Фарбод Хоштинат, США, 13 мин.

Первая любовь порой обретает причудливые формы, а первое признание может привести к непредсказуемым результатам.

9. Маэстро

Режиссер: Иллоджик, Франция, 1.40 мин.

Художники-аниматоры: Флориан Бабикян и Виктор Сьяр

Музыка: Винченцо Беллини

Лес. Полнолуние. За дирижерский пульт встает белка, и сводный лесной оркестр хор исполняет отрывок из оперы Беллини "Норма".

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