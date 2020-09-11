"Лес - это легкие нашей планеты, поэтому важно соблюдать экологический баланс", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работников леса

"Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто занимается охраной и приумножением российского леса. Нижегородская область — край лесной: "зеленые владения" занимают почти половину ее территории — около 3,8 млн гектаров", - говорится в поздравлении.

"Лес — это не просто ценная древесина, которая востребована на российском и зарубежном рынках. В последние годы на передний план все чаще выходит экологическая составляющая. Лес — это легкие нашей планеты. Поэтому так важно соблюдать экологический баланс: не допускать, чтобы лесные площади сокращались в результате промышленной заготовки, пожаров, незаконных рубок, болезней…", - сказал глава региона.

"Отрадно, что в Нижегородской области в последние годы сложилась положительная тенденция: обеспечивается положительный баланс между выбытием лесов и лесовосстановлением: так, в этом году будет восстановлен лес на площади 13 тысяч гектаров", - добавил Глеб Никитин.

"Еще одна важная задача — охрана лесов от пожаров. Благодаря слаженной работе лесопожарных служб за последние годы в регионе не было допущено чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. Кроме того, система видеомониторинга позволила повысить эффективность обнаружения пожаров с 15 до 60%. А по количеству камер видеонаблюдения, установленных в лесах, мы занимаем 1-е место в ПФО и 3-е место в России", - рассказал губернатор.

"Также мы гордимся тем, что Нижегородская область не только полностью обеспечивает себя посевным и посадочным материалом, но и часть его поставляет соседним регионам ПФО", - отметил он.

"Дорогие работники лесного хозяйства! Ваш кропотливый труд посвящен очень благородной цели. Сегодняшнее поколение специалистов с честью продолжает традиции, заложенные лесоводами более двух веков назад! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Здоровья вам, профессионального роста, отличного настроения, достатка и всех благ!", - завершил свое поздравление Глеб Никитин.