Последние новости рубрики Общество
20 сентября 2020 12:52  [12] "Лес - это легкие нашей планеты, поэтому важно соблюдать экологический баланс", - Глеб Никитин
20 сентября 2020 12:31  [42] Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах
20 сентября 2020 09:22  [150] "Природа одарила Нижегородскую область "зеленым покрывалом"", - Евгений Лебедев
19 сентября 2020 14:00  [382] Нижний Новгород вошел в ТОП-10 часто упоминаемых зарубежными СМИ городов
19 сентября 2020 12:00  [1130] Обнародованы новые данные по заболевшим коронавирусом нижегородцам
19 сентября 2020 09:33  [451] Одиннадцатилетний Даниил Ванин ушел в школу и пропал в Нижнем Новгороде (найден живым)
18 сентября 2020 18:30  [1015] Нижний сегодня: главные события дня
18 сентября 2020 17:54  [290] Новый сквер появился в Сергаче благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда"
18 сентября 2020 17:32  [8887] Космос и Багиня родились в Нижегородской области в 2020 году
18 сентября 2020 16:46  [432] Артем и София стали самыми популярными именами детей в Нижегородской области
Общество

"Лес - это легкие нашей планеты, поэтому важно соблюдать экологический баланс", - Глеб Никитин

20 сентября 2020 12:52  [12] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем работников леса

"Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто занимается охраной и приумножением российского леса. Нижегородская область — край лесной: "зеленые владения" занимают почти половину ее территории — около 3,8 млн гектаров", - говорится в поздравлении.

"Лес — это не просто ценная древесина, которая востребована на российском и зарубежном рынках. В последние годы на передний план все чаще выходит экологическая составляющая. Лес — это легкие нашей планеты. Поэтому так важно соблюдать экологический баланс: не допускать, чтобы лесные площади сокращались в результате промышленной заготовки, пожаров, незаконных рубок, болезней…", - сказал глава региона.

"Отрадно, что в Нижегородской области в последние годы сложилась положительная тенденция: обеспечивается положительный баланс между выбытием лесов и лесовосстановлением: так, в этом году будет восстановлен лес на площади 13 тысяч гектаров", - добавил Глеб Никитин.

"Еще одна важная задача — охрана лесов от пожаров. Благодаря слаженной работе лесопожарных служб за последние годы в регионе не было допущено чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. Кроме того, система видеомониторинга позволила повысить эффективность обнаружения пожаров с 15 до 60%. А по количеству камер видеонаблюдения, установленных в лесах, мы занимаем 1-е место в ПФО и 3-е место в России", - рассказал губернатор.

"Также мы гордимся тем, что Нижегородская область не только полностью обеспечивает себя посевным и посадочным материалом, но и часть его поставляет соседним регионам ПФО", - отметил он.

"Дорогие работники лесного хозяйства! Ваш кропотливый труд посвящен очень благородной цели. Сегодняшнее поколение специалистов с честью продолжает традиции, заложенные лесоводами более двух веков назад! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Здоровья вам, профессионального роста, отличного настроения, достатка и всех благ!", - завершил свое поздравление Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph