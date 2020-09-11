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Происшествия

Пять машин столкнулись на Южном обходе Нижнего Новгорода

20 сентября 2020 15:39  [488] Происшествия

Пять машин столкнулись на Южном обходе Нижнего Новгорода 20 сентября 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о ДТП на 410 км Южного обхода М-7 "Волга" (Автозаводский район) поступило спасателям в 14:30.

В результате ДТП предварительно пострадали четыре человека.

Отметим, что региональное ГУ МВД сообщает о двух пострадавших. Медицинская помощь оказана им на месте.

Дополнено: По предварительной информации водитель автомобиля Great Wall нарушил безопасную дистанцию движения, в результате чего совершил столкновение с впереди идущим в попутном направлении автомобилем Hyundai. В ходе столкновения автомобиль Hyundai по инерции продолжил движение вперед, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 2112, от полученного удара отечественный автомобиль совершил столкновение с BMW, который в свою очередь столкнулся с автомобилем Opel. 

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