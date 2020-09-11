Пять машин столкнулись на Южном обходе Нижнего Новгорода Происшествия

Пять машин столкнулись на Южном обходе Нижнего Новгорода 20 сентября 2020 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о ДТП на 410 км Южного обхода М-7 "Волга" (Автозаводский район) поступило спасателям в 14:30.

В результате ДТП предварительно пострадали четыре человека.

Отметим, что региональное ГУ МВД сообщает о двух пострадавших. Медицинская помощь оказана им на месте.

Дополнено: По предварительной информации водитель автомобиля Great Wall нарушил безопасную дистанцию движения, в результате чего совершил столкновение с впереди идущим в попутном направлении автомобилем Hyundai. В ходе столкновения автомобиль Hyundai по инерции продолжил движение вперед, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 2112, от полученного удара отечественный автомобиль совершил столкновение с BMW, который в свою очередь столкнулся с автомобилем Opel.