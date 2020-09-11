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Общество

Горячее водоснабжение восстановлено в домах Канавинского района по требованию прокуратуры

21 сентября 2020 09:15  [131] Общество

Горячее водоснабжение восстановлено в трех домах Канавинского района. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 21 сентября 2020 года.

Установлено, что поставщиком горячего водоснабжения в многоквартирные дома является ООО "Нижегородстрой", в собственности которого находится объект тепло и водоснабжения. В связи с образовавшейся задолженностью за поставку газа снабжающая организация АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" ввело ограничение поставки ресурса на котельную "ООО Нижегородстрой", в результате чего прекратилась подача горячей воды в 338 квартирах жилых домов.

В действиях ООО "Нижегородстрой" выявлены нарушения при расчетах с ресурсоснабжающей организацией, а также факты бездействия по организации своевременного и бесперебойного обеспечения горячим водоснабжением добросовестных абонентов, в связи с чем 11 сентября руководителю Общества внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Компания погасила задолженность перед АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" за поставку газа в размере более 2 млн рублей. В настоящее время поставка горячей воды восстановлена.

При этом оценка действий сотрудников организаций в настоящее время не завершена, работа районной прокуратуры на данном направлении продолжается.

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