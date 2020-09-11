"Бабье лето" обещают нижегородцам синоптики на предстоящей неделе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Теплую и солнечную погоду прогнозируют синоптики в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе.

Как сообщают специалисты компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, в понедельник-вторник в городе будет еще пасмурно и прохладно: дневная температура не поднимется выше +16°, а ночью и вовсе будет +6°. Солнца в первые два дня недели нижегородцы также не увидят.

Однако, по информации сервиса Яндекс.Погода, со среды уже ожидаются ясные дни. В том числе в среду потеплеет до +19°, в ночь на четверг будет +11°, а днем в четверг воздух прогреется до +21° и осадков снова не ожидается.

В пятницу будут еще теплее – при солнечной погоде столбики градусников поднимутся до +21°, но по ощущениям - как +25°.

В субботу и воскресенье – также +21° и солнечно.