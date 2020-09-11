Четыре игрока нижегородского ХК "Торпедо" заболели COVID-19, матч перенесли Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

Четыре игрока нижегородского ХК "Торпедо" заболели COVID-19. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Руководство "Торпедо" уведомило КХЛ о том, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы ОРВИ. Также были проведены тесты на коронавирус. Инфекция подтвердилась у четырёх человек.

Игроков и сотрудников клуба с симптомами ОРВИ и отрицательными тестами ПЦР поместили в изоляцию. В ближайшие дни будет проведено дополнительное тестирование методом ПЦР, а также серологическое исследование (на наличие иммуноглобулинов).

В связи с тем, что у "Торпедо" часть игроков основной команды помещены в изоляцию, и будет недостаточно времени для подачи всех необходимых документов для пересечения границы игроками молодежной команды, было принято решение о переносе матча между рижским "Динамо" и "Торпедо", который должен был состояться 22 сентября. Новая дата проведения матча пока неизвестна.

У пяти представителей рижского "Динамо" также подтвержден коронавирус, в данный момент все они изолированы, отметили в КХЛ.