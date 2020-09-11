Последние новости рубрики Спорт
21 сентября 2020 11:20  [154] Четыре игрока нижегородского ХК "Торпедо" заболели COVID-19, матч перенесли
20 сентября 2020 16:45  [288] Шахматный поединок состоялся на нижегородском стадионе в перерыве футбольного матча
20 сентября 2020 13:32  [314] ФК "НН" одержал победу над ярославским "Шинником"
17 сентября 2020 15:51  [387] ФК "НН" сыграет с ярославским "Шинником" 19 сентября
15 сентября 2020 16:45  [348] Участок пр.Гагарина будет перекрыт 17 сентября
15 сентября 2020 09:37  [243] Вячеслав Фетисов встретился с воспитанницами нижегородского ХК "СКИФ"
10 сентября 2020 18:47  [334] Глеб Никитин встретился с мини-футбольным клубом "Торпедо", ставшим участником суперлиги
09 сентября 2020 12:28  [1462] Сергей Панов назначен генеральным менеджером сборной России по баскетболу
09 сентября 2020 09:17  [1496] Воркаут-площадку открыли в Нижнем Новгороде
08 сентября 2020 11:56  [282] Открытие Private Banking стал партнером благотворительного теннисного турнира Bosco Friends Open
Спорт

Четыре игрока нижегородского ХК "Торпедо" заболели COVID-19, матч перенесли

21 сентября 2020 11:20  [154] Спорт

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

Четыре игрока нижегородского ХК "Торпедо" заболели COVID-19. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Руководство "Торпедо" уведомило КХЛ о том, что у нескольких игроков и сотрудников клуба наблюдаются симптомы ОРВИ. Также были проведены тесты на коронавирус. Инфекция подтвердилась у четырёх человек.

Игроков и сотрудников клуба с симптомами ОРВИ и отрицательными тестами ПЦР поместили в изоляцию. В ближайшие дни будет проведено дополнительное тестирование методом ПЦР, а также серологическое исследование (на наличие иммуноглобулинов).

В связи с тем, что у "Торпедо" часть игроков основной команды помещены в изоляцию, и будет недостаточно времени для подачи всех необходимых документов для пересечения границы игроками молодежной команды, было принято решение о переносе матча между рижским "Динамо" и "Торпедо", который должен был состояться 22 сентября. Новая дата проведения матча пока неизвестна.

У пяти представителей рижского "Динамо" также подтвержден коронавирус, в данный момент все они изолированы, отметили в КХЛ. 

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph