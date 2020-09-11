Глеб Никитин примет участие в мероприятиях конференции ЦИПР Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин примет участие в мероприятиях конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

ЦИПР пройдет на территории Нижегородской ярмарки 23-25 сентября 2020 года. ЦИПР – это одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика".

Первый день конференции будет посвящен роли и месту человека в цифровой эпохе. Темой главного пленарного заседания станет баланс человека и технологий. В рамках основной темы первого дня состоятся отраслевые дискуссии, часть из которых будет посвящена влиянию пандемии коронавируса нового типа на общество и технологии. С полной деловой программой ЦИПРа можно ознакомиться на сайте конференции.

"Очень важно, что именно в Нижегородской области ЦИПР встретит свой первый юбилей. Этот год показал, сколь значимую роль в нашей жизни играют цифровые технологии, заставил серьезно мобилизоваться органы власти в этом направлении. На конференции пройдут множество отраслевых дискуссий, в том числе и на эту тему. IT-решения позволяют сделать удобнее работу самых разных сфер, важных для жителей: медицины, образования, транспорта и многих других", - сказал Глеб Никитин.

"Для нас крайне значимо и то, что представители нижегородского IT-бизнеса смогут продемонстрировать свои наработки на одном из крупнейших IT-мероприятий страны", - добавил губернатор.

Глеб Никитин в ходе первого дня конференции намерен принять участие в пленарном заседании, в форсайт-сессии "Мир с 5G". Также запланирован обход экспозиции конференции ЦИПР.

Трансляцию пленарного заседания, панельных дискуссий и других мероприятий можно будет посмотреть на youtube-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что "цифровая экономика — это новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы".