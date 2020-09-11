Прокуратура проверит условия хранения тел в морге нижегородской больницы №5 Общество

Фото: ГТРК "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижегородской области проверит условия хранения тел в морге больницы №5, которая находится на ул. Нестерова. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в надзорном органе.

Проверка будет организована после сюжета ГТРК "Нижний Новгород", где жители близлежащих домов жалуются на то, что двери морга всегда открыты. Они считают, что это неправильно. Кроме того, нижегородцы вынуждены наблюдать за процессом работы сотрудников морга. В зону видимости попадают тела усопших и гробы.

СПРАВКА:

В патологоанатомическое отделение ГБУЗ "ГКБ №5" транспортируют тела умерших в Нижегородском районе, а также пациентов, скончавшихся в стационаре. Морг городской клиники №5 принимает тела покойных в тех случаях, когда исключена смерть вследствие насильственных действий или врачебной ошибки.