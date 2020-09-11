Реку Борзовку в Ленинском районе планируют расчистить в течение ближайших двух лет Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Реку Борзовку в Ленинском районе Нижнего Новгорода планируют расчистить в течение ближайших двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Информацию о сроках расчистки Борзовки, а также еще двух малых рек Нижегородской области - Княгининки и Имзы (Княгинский район) озвучил глава минэкологии региона Денис Егоров.

Он сказал, что в 2021 году по этим рекам будет готова проектно-сметная документация расчистки, и область подаст заявку для того, что бы реки попали в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". Это позволит региону привлечь средства федерального бюджета и приступить к работам по расчистке, которую предполагается завершить в течение двух лет.

Денис Егоров добавил, что длина Борзовки составляет больше пяти километров. При расчистке самой реки предполагается также привести в порядок берега.