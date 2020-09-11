Сквер "Молодежный" открыли в Большом Болдине Культура и отдых

Фото: пресс-служба НРО партии "Единая Россия"

Сквер "Молодежный" открыли в Большом Болдине в День района. Современное общественное пространство было создано при участии в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" и партийного проекта "Городская среда". Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Работы проводились в два этапа в 2019 и 2020 годах, на благоустройство территории из бюджетов всех уровней было выделено порядка 9 млн рублей.

На ранее пустующей территории уложена брусчатка, оборудовано освещение, мини-фонтан, проведено озеленение, обустроены газоны и цветочница, установлены лавочки и урны, появился Wi-Fi. Украшением сквера стали стилизованные архитектурные формы: раскрытая книга, часы, арка, мостик.

С праздником болдинцев и гостей поздравил руководитель исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Алексей Антонов.

"Большое Болдино имеет удивительную историю, уникальные достопримечательности, богатые культурные и духовные традиции. И очень здорово, что сегодня, в день рождения района, мы открываем здесь еще одно замечательное пространство – этот красивый и благоустроенный сквер. Он создан в буквальном смысле на "пустом" месте. Два года здесь велись работы, и вот сегодня мы видим прекрасный результат. И не просто комфортную зону отдыха. А проект получился знаковым и атмосферным, который меняет настроение. Центральное место занимает книга с портретом и строками стихов нашего великого поэта Пушкина, с которым неразрывно связана история Болдина. Установлены замечательные арт-объекты. Теперь важно эту красоту сберечь", - сказал он.

Алексей Антонов отметил, что на примере этого сквера видно, как благодаря национальным и партийным проектам меняется облик малых городов и сельских поселений. Руководитель исполкома поблагодарил жителей, администрацию, местное отделение "Единой России", депутатов, строителей за отличную работу.

"Наш район знают благодаря гению русской литературы далеко за пределами России и именно Пушкинское Болдино исполняет особую миссию, сохраняя уникальное творческое наследие мировой классики. Вы видите, как район на глазах становится уютным, комфортным и красивым. Конечно, еще очень многое нужно сделать для того, чтобы здесь оставалась молодежь и возвращались квалифицированные кадры. И мы надеемся, что совместными усилиями мы сможем достичь поставленных целей и сделать наш район еще более успешным!" - отметил в своем выступлении глава МСУ, секретарь местного отделения партии Владимир Кочетов.

Также в этот день для жителей и гостей района была организована масштабная праздничная программа: различные ярмарки, конкурсы игры, экскурсии, выставка "Болдинское притяжение" из фонда Большеболдинской картинной галереи, показательное выступление казачьего конного клуба "Нижегородское Ландо", байк-парад.

В этом году Большое Болдино отмечает 435 лет с момента первого упоминания в первоисточниках и 91 год со дня образования Большеболдинского района, а также 190 лет Болдинской осени, во время которой Александр Пушкин создал десятки лучших своих произведений.