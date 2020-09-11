Дзержинские тепловые сети начали отопительный сезон Общество

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" приступили к подаче тепла учреждениям социальной сферы и жилищному фонду города. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В соответствии с распоряжением администрации Дзержинска отопительный сезон стартовал 21 сентября.

Подключение систем теплоснабжения от Дзержинской ТЭЦ по жилфонду будет производиться поэтапно на основании заявок управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. В связи с этим Нижегородский филиал "Т Плюс" обращает внимание управляющих организаций, что для обеспечения качественного теплоснабжения объектов внутридомовая система отопления должна быть предварительно полностью освобождена от воздуха и заполнена теплоносителем. Несоблюдение этого условия приводит к попаданию воздуха во внутриквартальные трубопроводы и может нарушить нормальную работу всей системы теплоснабжения в целом.

Нижегородский филиал "Т Плюс" призывает руководство домоуправляющих организаций обеспечивать грамотные действия ремонтного персонала при подключении тепла в многоэтажных домах.

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду ДТС заменили 8,9 км трубопроводов магистральных и квартальных тепловых сетей – на 2 км больше, чем в 2019 году. В числе крупных проектов – реконструкция участков магистральных теплотрасс на улицах Петрищева, Попова и Студенческой, расширение тепломагистрали по улице Буденного для увеличения ее пропускной способности. Для перекладок использовались трубы в пенополиуретановой изоляции, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля. Также в ремонтную кампанию ДТС провели замену 16 выработавших ресурс компенсаторов магистральных тепловых сетей. Выполнен планово-профилактический ремонт оборудования всех 36 центральных тепловых пунктов ДТС.

Все работы, необходимые для подачи тепла потребителям, к началу отопительного сезона завершены. Оставшаяся часть работ на подключение тепла потребителям не повлияет, добавили в пресс-службе Нижегородского филиала "Т Плюс".

"В ремонтную кампанию сделано все необходимое, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей города в течение осенне-зимнего периода", – отметил технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.