Сквер с названием "Мать и дитя" создали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации города

Сквер с названием "Мать и дитя" создали в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На месте сквера ранее была расположена проходная зона и старая игровая с аварийными деревьями. Сейчас там выложили 1,8 тысячи кв. метров брусчатки, отремонтировали памятник, поставили детскую площадку, оборудовали спортивную зону и высадили ивовую аллею.

"В общественных обсуждениях благоустройства этого сквера приняли активное участие больше 100 канавинцев. Они попросили установить антивандальные лавочки и сделать игровую зону для детей. Уверен, что и детская, и спортивная площадки будут востребованы. Радует, что удалось сохранить все здоровые ивы. Кроме того, дополнительно посадили 57 ив и ель", – рассказал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.