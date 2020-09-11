Подрядчик по ремонту домов в Шахунье завысил стоимость работ Бизнес

Подрядчик по ремонту домов в Шахунье завысил стоимость работ. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 22 сентября.

В суде установлено, что с июня по сентябрь 2018 года директор подрядной организации с целью хищения денежных средств, выделенных из местного бюджета на выполнение работ по устройству кровли многоквартирного жилого дома № 59 по ул. Комсомольской в Шахунье, в актах выполненных работ отразил ложные сведения о монтаже профилированного настила, таким образом, завысил стоимость фактически выполненных работ на сумму более 300 тысяч рублей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил подрядчика к штрафу в размере 250 тысяч рублей, также удовлетворен иск местной администрации о взыскании ущерба.

Приговор вступил в законную силу. Следует отметить, что уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) возбуждено по материалам прокурорской проверки.