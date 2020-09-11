Уроки рисования организованы для детей в НГХМ Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Уроки рисования организованы для детей в Нижегородском государственном художественном музее. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Образовательная программа реализуется для детей с расстройством аутистического спектра. По итогам проекта "Искусство глазами особенного детства" будет организована выставка детских рисунков.



Участники проекта уже познакомились с произведениями из собрания НГХМ и творчески воплотили на бумаге впечатления от экскурсии.

"Очень символично, что крупнейший и старейший музей в регионе реализует такой важный социальный проект, который направлен на творческое развитие детей с расстройствами аутистического спектра. Это хороший пример многогранной силы искусства, его способности менять жизнь к лучшему", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Искусство глазами особенного детства" – это инициатива сотрудников НГХМ и нижегородского благотворительного фонда "Время РАСсвета". Программа разработана совместно с коррекционными педагогами при участии инклюзивного отдела Музея русского импрессионизма в Москве. Уже второй год в НГХМ для детей с особенностями развития проходят занятия по живописи: пейзажу, портрету, натюрморту и орнаменту.

Каждую встречу с детьми проводят искусствовед и художник. Во время режима самоизоляции проект реализовывался в онлайн-формате. Рисунки, созданные участниками, будут представлены на выставке, которая состоится в конце 2020 года.

Добавим, занятия проходят бесплатно в здании Нижегородского художественного музея (Верхневолжская набережная, д. 3) по субботам, воскресеньям и понедельникам. Необходима предварительная регистрация по телефону +7 (906) 353-19-27 или на сайте учреждения.

Напомним, с 2019 года в регионе реализуется "Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями" в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина по развитию системы социальной реабилитационной работы с семьями, воспитывающими детей с ментальной инвалидностью.