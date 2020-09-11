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Бизнес

НБД-Банк расскажет об эффективных способах экономии на предприятии

22 сентября 2020 10:42  [76] Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

НБД-Банк проведет бесплатный образовательный вебинар "БЕZ ВОДЫ. Оптимизация расходов бизнеса. Если ИП – управляющий. Нарушение или законная экономия на страховых взносах?". В роли спикера выступит эксперт-практик и налоговый консультант Ольга Тарасова-Сурдина, сообщили в пресс-службе банка.

В ходе вебинара спикер расскажет как безболезненно внедрить эффективный способ экономии, разберет принципиальные отличия ИП-управляющего от классического директора и управляющей компании, научит как посчитать экономический эффект и взвесить риски, а также объяснит главные ошибки при внедрении этого способа экономии.

"Ольга Тарасов-Сурдина является опытным специалистом своего дела с большим практическим опытом. Знания, которыми она поделится в ходе вебинара, помогут предпринимателям сделать правильный выбор способа организации ведения бизнеса. Участники вебинара получат реальные инструменты и узнают наиболее распространенные ошибки", — прокомментировал директор департамента маркетинга ПАО "НБД-Банк" Олег Корень.

Вебинар пройдет в формате видеоконференции на площадке Zoom 24 сентября. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться на бесплатный вебинар можно по ссылке.

В конце вебинара Ольга Тарасова-Сурдина ответит на вопросы участников, также для зарегистрировавшихся предусмотрен бонус в виде индивидуальной консультации от спикера в течение двух дней после окончания видеоконференции.

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