Прием заявок на конкурс "Мама-предприниматель" продолжается в Нижегородской области Бизнес

Прием заявок на конкурс "Мама-предприниматель" продолжается в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе банка "Открытие".

В рамках проекта участницы пройдут бесплатное обучение основам бизнеса и смогут побороться за грант в размере 100 тысяч рублей на открытие или развитие своего дела.

Федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства "Мама-предприниматель" проходит в регионе уже не первый год. Как и прежде, жительницы Нижегородской области, желающие пройти бесплатное бизнес-обучение, могут подать заявки на сайте конкурса https://mama-predprinimatel. ru/application/ до 9 ноября 2020 года включительно. Чтобы успешно пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и подробно описать свой будущий или действующий бизнес-проект. Помимо бесплатного обучения все, чьи заявки будут отобраны, получат возможность побороться за денежный грант на реализацию своей идеи.

Программа существует с 2013 года и в этом году проходит более чем в 60 регионах России. С 2015 года программа "Мама-предприниматель" реализуется благотворительным фондом Amway "В ответе за будущее" и Комитетом по развитию женского предпринимательства "ОПОРЫ РОССИИ", с 2016 года – вместе с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", а в 2019 году к совместному проекту присоединился банк "Открытие". В прошлом году программа "Мама-предприниматель" была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Самореализация – это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. В программе "Мама-предприниматель" мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье – не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед!", - рассказала статс-секретарь, заместитель генерального директора АО "Корпорация МСП" Наталья Ларионова.

"Мы не просто мотивируем молодых инициативных женщин, программа "Мама-предприниматель" помогает развивать экономику нашей страны. Более половины российских женщин, которые не ведут предпринимательскую деятельность, хотели бы открыть собственное дело. Это огромный потенциал для экономики, и с каждым годом, в том числе и благодаря нашему проекту, все больше и больше женщин открывают свой бизнес", - добавила президент благотворительного фонда Amway "В ответе за будущее" Анна Сошинская.

"Основные препятствия для начинающих предпринимателей при открытии своего бизнеса — нехватка стартового капитала и недостаток финансовых знаний. Программа “Мама-предприниматель” помогает участницам получить необходимые навыки для качественного старта, организации и ведения своего дела", - пояснила заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

Очный этап проекта состоится в Нижнем Новгороде 16 – 20 ноября 2020 года. В программе могут принять участие женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть свое дело или занимаются предпринимательством не более года. Далее жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены на бизнес-обучение.

В течение пяти дней участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: от обучения основам до разработки и презентации собственного бизнес-плана. Эксперты курса обучат начинающих бизнесвумен необходимому минимуму: поиску ниши и разработке концепции продукта, основам маркетинга и продвижения, финансовым и юридическим нюансам ведения предпринимательской деятельности. В заключении курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурс – реализацию лучшей идеи профинансирует фонд Amway "В ответе за будущее", выделив победительнице грант в размере 100 тысяч рублей.