ЕРКЦ напоминает о необходимости передавать показания счетчиков до 25 числа включительно Общество

ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) рекомендует передавать показания счетчиков горячей воды до 25 числа включительно. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Передать показания можно на сайте ЕРКЦ www.erkc-dzr.ru в Личном кабинете (https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login) в разделе "Передать показания", в данном случае регистрация на сайте обязательна, а также через сервис "Передать показания" (https://www.erkc-dzr.ru/online-services/transmission/), регистрация в этом случае не требуется.

Кроме этого, передать показания по квитанциям ЕРКЦ до 25 числа включительно можно:

- при помощи смс-сообщения на номер: +7 (963) 000 84 17;

- по телефону: +7 905 192-17-09 (работает на прием звонков только с 23 по 25 число);

- по телефону Контакт-центра: 8 800 100 75 30 (звонок бесплатный), ежедневно с 08-00 до 20-00.

ЕРКЦ напоминает жителям, поставщиком услуги по горячему водоснабжению для которых является ПАО "Т Плюс", об алгоритме действий, если заканчивается срок поверки счетчика ГВС:

Вызвать представителя Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" для составления акта о замене/поверки счетчика и снятия последних (контрольных) показаний прибора учета.

Установить новый прибор учета или осуществить поверку старого счетчика в специализированной компании.

Подать заявку на вызов представителя Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" для установки контрольных пломб и оформления акта ввода прибора учета в эксплуатацию.

Необходимо помнить, что прибор учета, у которого истек межповерочный интервал поверки, считается вышедшим из строя. Показания такого прибора учета в расчете не участвуют. Первичную поверку счетчик проходит на заводе-изготовителе, дата заносится в технический паспорт прибора учета. Там же указывается межповерочный интервал, который отсчитывается не с момента установки счетчика, а с даты первичной поверки на заводе-изготовителе.

Прибор учета горячей воды, у которого срок поверки истек после 01.04.2020 года, не будет считаться вышедшим из строя и будет использоваться в расчетах по 31.12.2020 года как исправный.

Подать заявку на вызов представителя для составления акта на замену/поверку счетчика любой житель Дзержинска и Кстова может на сайте ЕРКЦ. Это можно сделать в Личном кабинете (https://lkk.erkc-dzr.ru/site/login) или без регистрации в разделе "Онлайн-сервисы" (https://www.erkc-dzr.ru/feedback/), заполнив поле с контактной информацией и выбрав тему обращения "Ввод/замена счетчика".

ЕРКЦ просит граждан быть внимательными и оперативно осуществлять поверку или замену счетчика, а также своевременно, до 25 числа включительно передавать показания приборов учета, в противном случае начисления будут производиться по среднему потреблению, а далее – по нормативу, в соответствии с законодательством.