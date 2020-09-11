Эллиптический тренажер – заказать в Москве

Хотите держать ваше тело в тонусе? В таком случае рекомендуется обратить внимание на эллиптический тренажер, который предлагает компания Homefitness. Тренировки с помощью такого тренажера являются максимально щадящими суставов, в тоже время они очень эффективные для укрепления мышц и при похудении. Такой вид тренажера на сегодняшний день пользуется большой популярностью для использования в домашних условиях или в тренажерном зале.

Польза эллипса

Теперь для занятий спортом вам не потребуется проводить часы в зале или совершать утомительные пробежки. С помощью эллиптического тренажера вы сможете получить нужную нагрузку, чтобы поддерживать требуемый уровень физической подготовки. С его помощью можно:

Эффективно похудеть;

Повысить свою выносливость;

Укрепить сердечно-сосудистую систему;

Укрепить мышцы ягодиц, бедер, ног и верхней части тела.

Во время занятий с помощью такого тренажера, человек получает на все мышцы равномерную нагрузку. При этом не наблюдается травм суставов, сухожилий и связок. Такие преимущества тренажера позволяют заниматься на нем даже тем людям, которые имеют большой избыточный вес, не боясь негативных последствий. Разные модели представленные в продаже отличаются разной степенью нагрузки. Передвигаться на эллипсе можно с разным сопротивлением и разной скоростью – от легкого шага до серьезного марафона.

Какую модель тренажера выбрать?

Современные модели эллиптических тренажеров можно поделить на:

Генераторные;

Электромагнитные;

Магнитные;

Механические.

Между собой они также различаются весом и расположением маховиков. Как можно заметить, сегодня в продаже предлагается большой выбор моделей, что позволяет подобрать вариант, который будет отвечать вашим требованиям и запросам. Если вы решите приобрести такой тренажер, то сделать это сегодня будет возможным по выгодной цене, подбирая вариант на сайте онлайн магазина.

Если говорить про стоимость такого тренажера, то данный параметр зависит от ряда факторов, среди которых количество функций, опций, режимов тренировок и настроек. Не менее важными являются такие параметры, как плавность хода, уровень шума, размеры и возможность изменения угла наклона. Если вы выбираете вариант для дома, рекомендуется обратить внимание на складную модель, которая не будет занимать много места, что очень удобно для квартиры.

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