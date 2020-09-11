Летние шины зимой – в чем опасность?

Когда необходимо проводить замену колес и как долго можно продолжать ездить на летней резине при хорошей погоде?

Правило гласит - зимнюю резину следует устанавливать при дневной температуре воздуха до 7°С. В этой статье мы разберем, насколько это правда и чем опасна эксплуатация авто на "обуви" не по погоде! Узнать подробную информацию можно на этом сайте.

Разница в составе материала

С наступлением холодов и резкого обледенения, на российских дорогах все чаще случаются ДТП. Основная причина - неправильная "обувь" авто. Ведь многие водители до конца оттягивают момент сезонной замены шин , подвергая свою жизнь и жизнь других участников движения опасности.

Летние шины имеют другой состав резиновой смеси, чем зимние. Ниже определенной температуры они быстро теряют часть своих свойств.

Конечно, показатель семи градусов - это немного условный предел. И так строго следить за ртутным столбиком термометра не нужно. Это всего лишь ориентир. При долговременно установившейся погоде в этом диапазоне – пора задуматься о смене комплекта обуви для своего "железного коня".

Некоторые водители считают "правило 7°" маркетинговым ходом, чтобы помочь производителям продавать товар. Откуда же взялся этот "миф" про 7 градусов?

Такое убеждение возникло после недельного испытания "Стерна" (№ 48/2005). Исследование показало, что при температуре от 0 до + 7° покрышки имеют более короткий тормозной путь по сравнению со своими аналогами для холодной поры года.

Справедливости ради стоит заметить, что при этом тест не показал, что все колеса имеют гораздо больший тормозной путь. Испытания показали, что при определенных условиях некоторые модели тормозили быстрее.

Шина, как конечный продукт, представляет собой компромисс с характеристиками. У одних - более длительный срок службы, у других лучшее сцепление с дорогой.

Поэтому существуют такие, которые хорошо работают на сухом покрытии при t до 10°. Точно так же - среди летних моделей есть те, что обеспечивают безопасность даже при 0°.

Добавление диоксида кремния в резиновый состав изделия для холодов обеспечивает сохранение соответствующей гибкости при низких температурных показателях. Кремнезем также снижает сопротивление качению, поэтому его иногда используют в образцах для жаркого периода, благодаря чему они также способны сохранять сцепление при t ниже 7°.

Также следует помнить, что правило семи градусов по Цельсию - это подсказка, а не жесткая линия. Если средняя температура днем ​​около 7°, это означает, что в полдень ​​может быть теплее, но утром могут быть заморозки, поверхность может быть скользкой и т. Д. В этом случае такие покрышки следует устанавливать, как только становится холодно. Обычно это середина или конец октября.

Кроме того необходимо, конечно, ориентироваться и на региональную особенность климата.

Чтобы быстро и без очередей произвести сезонную замену шин – можно воспользоваться современным сервисом и вызвать мобильный шиномонтаж по адресу. Сервис работает круглосуточно и выезжает по городу и району по звонку.

Отличия зимней и летней резины

Главные отличия – это рисунок протектора и состав смеси.

1. Для зимы изготовлены из каучуковой смеси, которая отличается от той, что используется для жаркого периода. Свойства обеспечивают максимальные параметры и достаточную гибкость конструкции.

2. Вариант для холодов имеет более глубокий тип рельефа, что обеспечивает отличное сцепление в любую погоду. Снег с дождем, лед, слякоть - в зависимости от типа рисунка колеса могут справиться с любой непогодой. Более широкие канавки - не единственное различие в дизайне протектора. В моделях для холодов используется больше насечек (так называемая степень ламелей), благодаря чему они характеризуются коротким путем на утрамбованном снегу и скользкой поверхности.

Есть и специальные модели, разработанные для эксплуатации в регионах с особо суровым климатом. Обледенение дороги – то еще испытание для любой резины. Для такого варианта необходима особая резина с шипами или зубчатым протектором, который буквально вгрызается в заснеженное покрытие. В результате – увеличивается схватывание с дорогой, сокращает тормозной путь. Да и в целом езда становится надежнее и комфортнее.

Всесезонка это нормально?

Часто можно видеть, что водители используют всесезонную "обувь", называю замену по времени года – пустой тратой времени и маркетинговым трюком. Но это не так!

Дело в том, что для производителей как раз было бы гораздо выгоднее выпускать только один тип товара. Причем, если бы водитель использовал круглогодично только 1 комплект – соответственно и менял бы он эти комплекты чаще. Так что покупка второго набора "по погоде" - это лишь временная утрата. На деле – это все та же инвестиция, которая продлевает эксплуатацию.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.