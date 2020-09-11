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Общество

Нижегородский минтранс уверяет, что контролирует масочный режим в общественном транспорте

22 сентября 2020 14:06  [259] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство транспорта Нижегородской области уверяет, что контролирует соблюдение масочного режима среди пассажиров общественного транспорта.

В распространенном минтрансом релизе сообщается, что "специальная комиссия еженедельно проводила рейды и привлекала перевозчиков к административной ответственности".

"Напоминаем, что в регионе еще не снят режим повышенной готовности. Поэтому призываем нижегородцев соблюдать меры предосторожности и передвигаться в общественном транспорте исключительно в масках", - приводятся в релизе слова исполняющего обязанности заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Артем Бафанов.

"Перевозчик имеет право отказать пассажиру в предоставлении услуги, если у него отсутствуют индивидуальные средства защиты", - добавил он.

"На перевозчиков, у которых выявлено нарушение масочного режима, составляются материалы с фото- и видеодоказательствами, которые отправляются в Роспотребназдзор. Дальше дело рассматривает суд, который может назначить юридическому лицу штраф до 45 тысяч рублей", - рассказал Артем Бафанов.

Также в релизе говорится, что "все транспортные предприятия продолжают проводить регулярную дезинфекцию подвижного состава в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", а с сегодняшнего дня на контрольных билетах в муниципальном транспорте добавилась предупреждающая строка - "Маска в транспорте обязательна! Берегите себя!".

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