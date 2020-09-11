Сгорел охотничий домик Баташёвых в Выксе Происшествия

Сгорел охотничий домик Баташёвых в Выксе. Об этом сообщает выкса.рф со ссылкой госпожнадзор города.

Пожар произошел в ночь на 22 сентября. Огонь быстро распространялся по деревянным полам, лестницам и перекрытиям, рассказали очевидцы. Когда первые подразделения прибыли на место, площади возгорания составляла 250 кв.м.

Пожар тушили 19 человек, было задействовано 5 единиц техники: бригады 56-й пожарной части, муниципальной пожарной команды Досчатого и управления пожарной безопасности ВМЗ. С огнём справились за 45 минут. Ещё два с половиной часа ликвидировали последствия, чтобы не допустить повторного возгорания.

По словам очевидцев, в 9:00 на месте всё ещё работали пожарные. Предположительная причина происшествия — неосторожное обращение с огнём.

Охотничий домик Баташёвых — памятник архитектуры конца XVIII века. Здание выполнено в средневековом стиле, предположительно, по проекту крепостного архитектора Михаила Кисельникова. В советское время там были дом отдыха и больница, а после закрытия медицинского учреждения заброшенное здание постепенно разрушалось.

Фото: выкса.рф