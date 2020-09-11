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Политика

Виктория Николаева избрана председателем Думы Дзержинска

22 сентября 2020 15:40  [238] Политика

Фото: с сайта Думы Дзержинска

Виктория Николаева избрана председателем Думы Дзержинска. Об этом сообщили в пресс-службе городской Думы 22 сентября 2020 года по итогам первого заседания Думы нового VII созыва.

Заседание открыл председатель Городской думы VI созыва Сергей Попов. В соответствии с законодательством он предоставил право вести заседание старейшему из избранных депутатов – Сергею Смирнову.

После принятия решения о признании своих полномочий депутаты обсудили вопрос об избрании председателя местного парламента.

На пост председателя было выдвинуто две кандидатуры. Депутатское объединение партии "Единая Россия" выдвинуло депутата Викторию Николаеву, депутатское объединение КПРФ – руководителя объединения, депутата Александра Терентьева.

Голосование проходило в открытом формате.

В итоге проведенной процедуры 30 голосов было отдано за кандидатуру Виктории Николаевой, 5 народных избранников поддержали Александра Терентьева.

"Для меня принятое решение, это, прежде всего, большая ответственность. Пообщавшись с коллегами, могу сказать, что все депутаты нового созыва нацелены на развитие города, отстаивание интересов жителей. Думаю, мы будем работать одной командой вместе с администрацией и дзержинцами", - прокомментировала избрание Виктория Николаева.

Она также добавила, что считает правильным осуществление деятельности руководителей представительного органа на неосвобожденной основе. Она поблагодарила коллег за доверие и поддержку.

В ходе заседания были избраны два заместителя председателя Думы. Ими стали депутаты Олег Богданов и Александр Парамонов.

СПРАВКА:

Виктория Николаева родилась в 1975 году, закончила ННГУ им. Н.И.Лобачевского по направлению "государственное и муниципальное управление". С 2005 года работала в разных организациях на руководящих должностях в сфере финансовых вопросов. С 2016 года - финансовый директор предприятия "Магистраль Плюс". 13 сентября 2020 года избрана депутатом Думы Дзержинска по одномандатному округу №5.

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