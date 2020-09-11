"Открытие", "Траст", Михаил Гуцериев и группа "САФМАР" подписали дополнительное соглашение Бизнес

Банк "Открытие", банк непрофильных активов "Траст", Михаил Гуцериев и группа "САФМАР" 18 сентября 2020 года подписали дополнительное соглашение к соглашению об урегулировании, заключенному в сентябре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба банка "Открытие".

Документ закрепляет позиции сторон по ряду сделок, не вошедших в соглашение 2019 года. Кроме того, дополнительное соглашение урегулирует претензии банков и ЦБ РФ от их имени, связанных с санацией "Бинбанка" и "Ростбанка".

В случае своевременного исполнения сторонами своих обязательств, претензии к Михаилу Гуцериеву и группе "Сафмар", возникшие вследствие санации "Бинбанка" и "Ростбанка", будут считаться полностью урегулированными.

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Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2").

Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.