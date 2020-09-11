Новое оборудование монтируют в нижегородской больнице №5 Общество

Новое высокотехологичное медицинское оборудование монтируют в нижегородской больнице №5. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 22 сентября 2020 года.

Готовится к вводу в эксплуатацию ангиографический комплекс с интегрированным модулем для измерения электрокардиограммы, инвазивного и неинвазивного давления, пульсоксиметрии, также монтируется рентгеновский компьютерный томограф с программным обеспечением и сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, в том числе КТ-ангиографии. Оборудование поступило в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Наша задача - создать равные условия для оказания высокотехнологичной медпомощи на всей территории региона. Неслучайно одна из основных целей национального проекта "Здравоохранение" – обеспечить доступность медпомощи для всех граждан, независимо от места их проживания", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Все оборудование закуплено в рамках нацпроекта и поступит в больницу в первой половине октября, рассказала главный врач городской клинической больницы № 5 Надежда Сухачева.

Новое оборудование для диагностики и лечения болезней системы кровообращения уже поступило ранее в Уренскую, Городецкую и Лысковскую ЦРБ, а в начале октября ожидается поставка в городскую больницу №39 Нижнего Новгорода. Также в 2020 году по федеральному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" закупается 95 единиц медицинского оборудования для переоснащения 5 первичных отделений медицинских организаций Нижегородской области.

Глава региона уточнил, что высокотехнологичное медицинское оборудование закупается также в рамках проектов по борьбе с онкологическими заболеваниями, развитию детского здравоохранения и медико-санитарной помощи первичного звена.

"До конца года мы должны в совокупности закупить 357 единиц нового оборудования для медицинских организаций региона на сумму более 1 млрд 700 млн рублей. В 2021 году в рамках национального проекта планируем приобрести дополнительно еще порядка 90 единиц и столько же - в 2022-м", - добавил Глеб Никитин.