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Общество

Штрафы установят в Нижегородской области за нарушение правил благоустройства

22 сентября 2020 17:31  [23] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на заседании 22 сентября рассмотрели проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Речь идет о нарушениях, касающихся надлежащему состоянию и уборке объектов, нарушениях правил благоустройства территорий, выразившихся в сбросе мусора, опорубочных остатков деревьев, кустарников, а также листвы и других остатков растительности вне мест, специально отведенных для этого.

"Существует проблема, когда выкидывают вне установленных мест мусор, отходы с использованием транспортных средств. Закон не может быть совершенным, его необходимо постоянно дорабатывать. Поэтому перечень таких неправомерных действий будет конкретизирован в законе, и за эти нарушения будет административное наказание", - пояснил Олег Шавин.

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