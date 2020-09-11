Сквер "Молодежный" благоустроили в Большом Болдине Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Благоустройство второй очереди сквера "Молодежный" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" завершилось в селе Большое Болдино. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С каждым днем в регионе появляется все больше благоустроенных парков и скверов. Самое главное – в их преображении принимают активное участие жители. Они не только выбирают территории, которые необходимо привести в порядок, но и активно высказывают свое мнение, что там должно появиться. Это может быть прогулочная зона, фонтан, детская или спортивные площадки. Именно на основании запросов населения в дальнейшем формируются проекты благоустройства", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках первого этапа благоустройства, который был реализован в прошлом году, в сквере была уложена брусчатка на пешеходных дорожках и установлены лавочки. В рамках второго этапа было установлено освещение, высажен 621 саженец можжевельника, барбариса, клена и ели. Также установлены малые архитектурные формы в виде часов, мостика и арки, а также книги с профилем великого писателя Александра Пушкина.

Ранее Глеб Никитин сообщил, что всего в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области планируется благоустроить 129 общественных пространств и больше 120 дворовых территорий. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов направят 1,5 млрд рублей.

Напомним, Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволяет качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден указом президента России Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.