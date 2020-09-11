Рейсы Нижний Новгород - Саратов возобновлены из Стригино Общество

Фото: пресс-служба аэропорта Стригино

Рейсы Нижний Новгород - Саратов возобновлены из международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Первым рейсом из аэропорта Саратова в Нижний Новгород 22 сентября прибыли 75 пассажиров, из столицы Приволжья в Саратов отправились 55 пассажиров. Полет осуществляет авиакомпания "Азимут".

Полеты по данному направлению запланированы два раза в неделю по вторникам и субботам. Время в пути составит 1 час 10 минут. Отправление из Нижнего Новгорода в 17:50, прибытие в аэропорт Саратова в 20:00. Время указано местное для каждого аэропорта. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, вместимостью до 100 пассажиров.

Авиасообщение между городами выполнялось до 2016 года, а в новый аэропорт "Гагарин", который отметил недавно год работы, выполняются впервые. Для аэропорта Стригино направление в Саратов станет четвертым в рамках выполнения регулярной полетной программы авиакомпании "Азимут" из нижегородской воздушной гавани. В настоящее время перевозчик осуществляет полеты в Краснодар, Ростов-на-Дону и Пермь.

Подробное расписание - на сайтах аэропорта и авиакомпании.