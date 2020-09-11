Нижегородцы смогут получить пособие по безработице только по карте "МИР" с 1 октября Общество

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Жители Нижегородской области смогут получить пособие по безработице только по карте "МИР" с 1 октября. Об этом сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

Те, кто получает пособие по безработице на банковские карты, должны оформить карту платежной системы "МИР". Если выплаты до сих пор приходят на банковские карты иностранных платежных систем (Visa, MasterCard), необходимо до 1 октября 2020 года оформить карту "МИР" в банке. После этого реквизиты счета необходимо предоставить в центр занятости населения любым удобным способом: по телефону, электронной почте, лично. Если до установленного срока перевод на карту "МИР" не будет осуществлен, то с 1 октября 2020 года пособия по безработице зачислены не будут, а вернутся назад в центр занятости.



Необходимость перехода на карту "МИР" связана с постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2018 года №1466. Процесс перехода должен был завершиться 1 июля 2020 года, но в связи с эпидемиологической ситуацией срок был продлен до 1 октября.

В управлении также отметили, что данное требование не относится к тем, кому доставка пособия по безработице производится через отделения почтовой связи.